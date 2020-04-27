Степаненко оценила возможность воссоединения с Петросяном

Москва, 27 апреля. Известная артистка Елена Степаненко высказалась о возможном возвращении к ней экс-супруга юмориста Евгения Петросяна. Вероятность воссоединения с бывшим мужем она обсудила на шоу «Еще не вечер» со своей гостьей — телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

«Лишний вес — это не бывший муж, он часто возвращается», — пошутила в эфире Степаненко, которая значительно похудела после развода.

«Ну, не всегда. Бывшие ведь тоже могут вернуться», — ответила ей Бузова.

«Ой, упаси бог!» — отмахнулась Степаненко.

Также юмористка рассказала, что еще не начала новые отношения, но вполне может вступить в романтическую связь в будущем.

«У меня никого нет, но весна ведь только начинается», — цитирует артистку KP.RU.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили вместе 33 года и развелись в 2018 году. Причиной разлуки артистов стал роман Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, на которой юморист женился в конце прошлого года. Новоиспеченные супруги в марте успели слетать в ОАЭ. После этой поездки появились слухи, что Петросян и Брухунова якобы успели завести ребенка. Ни юморист, ни его молодая жена не подтвердили эти сообщения.

Ранее адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил, что Степаненко не оставляет надежд вернуть бывшего мужа. По мнению юриста, именно из-за этого Степаненко не согласилась в процессе развода на часть имущества и потребовала себе все, что они нажили с экс-супругом.