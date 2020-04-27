Бузова создала Instagram для Степаненко

Москва, 27 апреля. Телеведущая и певица Ольга Бузова помогла коллеге, артистке Елене Степаненко завести собственный блог в Instagram.

В воскресенье, 26 апреля, Бузова стала гостьей нового шоу Степаненко «Еще не вечер» на канале «Россия 1». Во время эфира популярная исполнительница поделилась со зрителями историями из личной жизни и сподвигла ведущую создать собственный аккаунт в социальной сети. Напомним, что саму Бузову можно назвать «королевой Instagram», ведь на ее профиль подписаны 20 миллионов фолловеров.

В ходе беседы Степаненко призналась, что решила создать страницу после просмотра видео про обезьяну Сугриву, в котором умная шимпанзе демонстрирует уверенное владение гаджетом, отмечая «лайками» понравившиеся публикации.

«Если даже у обезьяны есть Instagram, то как у Елены Степаненко может его не быть?» — задумалась юмористка.

С помощью певицы Степаненко исправила непростительную ошибку и зарегистрировала аккаунт программы «Еще не вечер». Instagram-гуру Бузова посоветовала начинающему блогеру как можно чаще пополнять страницу контентом и даже сняла для Степаненко первую Stories с симпатичным фильтром.

Шоу Степаненко «Еще не вечер» стартовало на телевидении в апреле. В нем известная артистка предстала перед зрителями в новом образе — показала себя такой, какая она есть на самом деле, не прячась за амплуа своих юмористических персонажей. В каждой программе поклонники могут узнать, чем увлекается юмористка, что ее огорчает или забавляет.

В премьерном выпуске Степаненко призналась, что хранит замороженные яйцеклетки, и не исключила возможность появления наследника.