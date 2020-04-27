Бузова создала Instagram для Степаненко

Москва, 27 апреля. Телеведущая и певица Ольга Бузова помогла коллеге, артистке Елене Степаненко завести собственный блог в Instagram.
В воскресенье, 26 апреля, Бузова стала гостьей нового шоу Степаненко «Еще не вечер» на канале «Россия 1». Во время эфира популярная исполнительница поделилась со зрителями историями из личной жизни и сподвигла ведущую создать собственный аккаунт в социальной сети. Напомним, что саму Бузову можно назвать «королевой Instagram», ведь на ее профиль подписаны 20 миллионов фолловеров.
В ходе беседы Степаненко призналась, что решила создать страницу после просмотра видео про обезьяну Сугриву, в котором умная шимпанзе демонстрирует уверенное владение гаджетом, отмечая «лайками» понравившиеся публикации.
«Если даже у обезьяны есть Instagram, то как у Елены Степаненко может его не быть?» — задумалась юмористка.
С помощью певицы Степаненко исправила непростительную ошибку и зарегистрировала аккаунт программы «Еще не вечер». Instagram-гуру Бузова посоветовала начинающему блогеру как можно чаще пополнять страницу контентом и даже сняла для Степаненко первую Stories с симпатичным фильтром.
Спасибо вам всем за теплые комментарии!!! ???????????? Ловите еще один фрагмент шоу с Олей Бузовой @buzova86 , который не уместился в рамки эфира. Это тоже эксклюзив!!! ???? Думаю, время от времени каждому человеку очень хочется хотя бы на минутку вернуться в детство, в котором еще нет проблем и можно позволить себе быть озорной и дурашливой. В эти непростые дни особенно! ???????????????? Вот маски и фильтры Инстаграмные, например. Хочешь - кошечкой будь, ???? хочешь зайкой ???? симпатичной. Некоторые в режиме карантина уже в реальности примеряют маску хомячка, ???? щечки на плечах, глазок из-за них не видно. А то и с белочкой ???? встречаются. Это если уж очень сильно отдыхать. ???? В любом случае, зверушка получается забавная. ???????????? Скажите, дорогие мои, а как часто вы сами можете себе позволить посмеяться над собой? И какие смешные игры вы придумали себе на самоизоляции? Рассказывайте, и кто знает, а вдруг именно вы станете гостем одного из новых выпусков моего шоу! ???????????? Ваша Елена Степаненко! #РоссияДома #Россия1Дома #Россия1 #ЕщёНеВечер #ЕленаСтепаненко #ШоуРоссия1 #ЗвездынаРоссии #Бузова #шоу #Премьера #Эксклюзив
Шоу Степаненко «Еще не вечер» стартовало на телевидении в апреле. В нем известная артистка предстала перед зрителями в новом образе — показала себя такой, какая она есть на самом деле, не прячась за амплуа своих юмористических персонажей. В каждой программе поклонники могут узнать, чем увлекается юмористка, что ее огорчает или забавляет.
В премьерном выпуске Степаненко призналась, что хранит замороженные яйцеклетки, и не исключила возможность появления наследника.