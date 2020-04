Бузова создала Instagram для Степаненко

Спасибо вам всем за теплые комментарии!!! ???????????? Ловите еще один фрагмент шоу с Олей Бузовой @buzova86 , который не уместился в рамки эфира. Это тоже эксклюзив!!! ???? Думаю, время от времени каждому человеку очень хочется хотя бы на минутку вернуться в детство, в котором еще нет проблем и можно позволить себе быть озорной и дурашливой. В эти непростые дни особенно! ???????????????? Вот маски и фильтры Инстаграмные, например. Хочешь - кошечкой будь, ???? хочешь зайкой ???? симпатичной. Некоторые в режиме карантина уже в реальности примеряют маску хомячка, ???? щечки на плечах, глазок из-за них не видно. А то и с белочкой ???? встречаются. Это если уж очень сильно отдыхать. ???? В любом случае, зверушка получается забавная. ???????????? Скажите, дорогие мои, а как часто вы сами можете себе позволить посмеяться над собой? И какие смешные игры вы придумали себе на самоизоляции? Рассказывайте, и кто знает, а вдруг именно вы станете гостем одного из новых выпусков моего шоу! ???????????? Ваша Елена Степаненко! #РоссияДома #Россия1Дома #Россия1 #ЕщёНеВечер #ЕленаСтепаненко #ШоуРоссия1 #ЗвездынаРоссии #Бузова #шоу #Премьера #Эксклюзив

