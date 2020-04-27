В Роскачестве рассказали, почему травы, имбирь и чеснок не помогут от коронавируса

Москва, 27 апреля. Лимон, имбирь и чеснок не способны обеспечить какую-либо существенную защиту от COVID-19, говорится в материалах Роскачества.

Как уточнили эксперты, также от коронавируса не помогут сборы трав, эфирные масла, прочая растительная продукция, которая продается под видом профилактических или даже лекарственных средств. Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева уточнила, что лечебным действием при этом могут обладать только лекарственные препараты

«На их маркировке должна быть указана фармакопейная статья — документ, содержащий перечень показателей качества и методов контроля качества», — подчеркнула она.

После совещания президента России Владимира Путина с главами регионов, режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая. Такое мнение высказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Совещание главы государства с руководителями регионов запланировано на вторник, 28 апреля. На нем также может быть сделано заявление о перспективах продления ограничений, связанных с коронавирусом. Вместе с тем, в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции Кувшинников заявил, что ожидает продление ограничений минимум до 11 мая.

Ранее заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин рассказал, что пандемия коронавируса пойдет на спад в июне 2020 года. По его словам, проблема COVID-19 сохранится в ближайшие три месяца. Затем следует ожидать улучшения ситуации.

Ученый отметил, что в России зафиксировано более 80 тысяч случаев заражения COVID-19, большая часть из которых пришлась на Москву. Подтверждено 747 летальных исходов среди больных, у которых диагностирован коронавирус.

Вспышка коронавируса началась в китайской Ухани в конце 2019 года. Инфекция быстро перекинулась на другие регионы. К настоящему моменту COVID-19 унес жизни более 200 тысяч жизней по всей планете.