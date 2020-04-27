Вильфанд заявил о возможном потеплении на майские праздники

Москва, 27 апреля. На предстоящие майские праздники температура воздуха может приблизиться к климатической норме и достичь 15 градусов. К такому выводу пришел руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако синоптик отметил, что в настоящее время прогноз может поменяться, поскольку погода не стабильна.

Он отметил, что существует вероятность, что к воскресенью, 3 мая, температура поднимется выше 15 градусов, но это ориентировочные расчеты, сообщает РИА Новости.

«Сейчас в атмосфере в газовой среде существует большое количество неустойчивостей, поэтому сложно сказать точно. Бывает, что ситуация устойчива, и тогда уверенности больше», — сказал Вильфанд.

Напомним, ранее Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет за историю метеонаблюдений. По словам синоптика, температурные рекорды не гарантированы. Речь идет о среднегодовых температурах. По мнению эксперта причиной тому является глобальное потепление, связанное с поступательным увеличением содержания парниковых газов в атмосфере Земли.

Тем временем, температура воздуха в столице начнет расти со следующей недели, показатели термометров будут колебаться в пределах плюс 12-13 градусов.