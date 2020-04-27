Минобороны раскрыло число больных COVID-19 военных. События дня. ФАН-ТВ

У 874 российских военных диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщили в Минобороны. Как рассказали в ведомстве, в российских Вооруженных силах проводилось тестирование. Военнослужащие, у которых выявили COVID-19, сейчас проходят лечение. Из них 314 человек находятся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, 379 — на дому, и еще шестеро — в больницах. Помимо этого, коронавирус также диагностировали у 779 курсантов.

Роспотребнадзор разработает новые правила после пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придется менять привычки и поведение. По ее словам, готовится целый ряд нововведений.

«Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — заявила Попова.

Ранее Попова также отметила, что жесткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России еще как минимум в течение одного инкубационного периода.