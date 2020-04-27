Минобороны раскрыло число больных COVID-19 военных. События дня. ФАН-ТВ

Почти у 900 военных выявили COVID-19
У 874 российских военных диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщили в Минобороны. Как рассказали в ведомстве, в российских Вооруженных силах проводилось тестирование. Военнослужащие, у которых выявили COVID-19, сейчас проходят лечение. Из них 314 человек находятся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, 379 — на дому, и еще шестеро — в больницах. Помимо этого, коронавирус также диагностировали у 779 курсантов.
Роспотребнадзор разработает новые правила после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придется менять привычки и поведение. По ее словам, готовится целый ряд нововведений.
«Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — заявила Попова.
Ранее Попова также отметила, что жесткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России еще как минимум в течение одного инкубационного периода.
Штрафы за лай собак по ночам
В новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили добавить ответственность за нарушение тишины ночью. Речь идет в том числе о лае собак и неисправной автомобильной сигнализации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции. В ведомстве отметили, что административная ответственность ждет нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00. Здесь речь идет о тех, кто не предпринимает каких-либо мер для обеспечения тишины.
У истребителей F-35 нашли недостаток
У американских истребителей F-35 нашли неисправимый недостаток. Зарубежные военные эксперты заявили, что эти машины не способны на продолжительные сверхзвуковые полеты. Как сообщает американское издание Defense News эта проблема может помешать им проводить сверхзвуковые перехваты. Напомним, российский истребитель пятого поколения Су-57 ставит под угрозу господство США в воздухе. А ведь ранее их якобы признавали лидерами в разработке и производстве таких самолетов.