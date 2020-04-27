Россия отказалась выплачивать Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского

Москва, 27 апреля. Британский суд не имеет права взыскивать с России 830 тысяч фунтов стерлингов (76,2 миллиона рублей) в счет компенсации издержек бизнесмена Дмитрия Смычковского, имя которого фигурирует в коррупционном деле генерала СК РФ Александра Дрыманова. Об этом заявили в Генпрокуратуре.

Ранее Смычковский выиграл процесс об экстрадиции, в рамках которого понес определенные издержки. Как сообщала адвокат Елена Федулова, британские власти планируют выплатить Смычковскому эти издержки, а затем взыскать деньги с России.

Комментируя эти намерения, в Генпрокуратуре напомнили, что взаимодействие России и Великобритании по вопросам выдачи граждан регламентируется Европейской конвенцией о выдаче 1957 года.

«Данный международный договор не предусматривает возможность компенсации расходов, связанных с рассмотрением запроса о выдаче, за счет запрашивающей стороны. С учетом этого британский суд не вправе возлагать их возмещение на РФ», — подчеркнули в ведомстве.

Также в Генпрокуратуре опровергли заявления о том, что российская сторона якобы не предоставила британскому суду доказательств передачи взятки, в которой обвиняют Смычковского.

Напомним, изначально бизнесмен стал фигурантом уголовного дела в связи с подкупом экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. По версии следствия, Смычковский передал Максименко в качестве взятки внедорожник. Сам бизнесмен утверждал, что бывший начальник управления СК взял у него машину, чтобы протестировать в условиях охоты, но автомобиль сломался, когда Максименко добрался на нем до охотничьего хозяйства в Новгородской области. По этой причине, по словам Смычковского, Максименоко отказался покупать у него внедорожник. Лондонский суд, рассматривавший материалы дела, отказался экстрадировать российского бизнесмена.

В отношении Смычковского было возбуждено еще одно уголовное дело о взятке в миллион долларов, которую, по версии следствия, он в качестве посредника передал за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова — криминального авторитета по кличке Итальянец.

Отметим, что все фигуранты данного дела, которые остались в России, уже получили значительные сроки. Так, бывший глава московского управления СК РФ Александр Дрыманов получил 12 лет колонии строго режима, а полковники Михаил Максименко и Алексей Крамаренко — по 14 и 10 лет соответственно.