Шесть человек умерли после употребления поддельного алкоголя в Новосибирской области

Новосибирск, 27 апреля. В городе Черепаново Новосибирской области шесть человек скончались от употребления неустановленной жидкости на полигоне ТКО. Как пояснили в районной единой дежурно-диспетчерской службе, погибшие отравились суррогатным алкоголем.

В настоящее время по факту смерти региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Известно, что одного из пострадавших медикам удалось доставить в местную ЦРБ. В свою очередь начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов отметил, что состояние местного жителя тяжелое, сообщает ТАСС.