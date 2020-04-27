Три человека получили травмы в результате хлопка газа в Новосибирске

Новосибирск, 27 апреля. Три человека пострадали в результате хлопка газа, произошедшего в одном из гаражей Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Хлопок произошел в Кировском районе города 27 апреля, сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 10.39 по местному времени (06.39 по Москве). В МЧС уточнили, что хлопок произошел во время проведения газосварочных работ.

«Обрушилось перекрытие над четырьмя гаражами на общей площади 80 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В результате хлопка трое мужчин получили травмы различной степени тяжести, пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось о хлопке газа, произошедшем в жилом доме в Краснодаре. В результате погиб мужчина, которого соседи и считают виновником происшествия.