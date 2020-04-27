Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Москва, 27 апреля. Самый сильный страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. Об этом рассказали специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Эксперты предложили оценить россиянам степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. Как пишет РБК, наиболее озабоченными распространением коронавируса оказались жители Дальнего Востока — 11,9% местных жителей оценили свой страх на десять баллов. Лидирует в списке регионов Забайкальский край (33,3%). От них немного отстают жители Псковской (19,6%), Оренбургской (14,9%), Нижегородской (14,8%) а также Волгоградской областей (13,3%), Бурятии (11,5%) и Москвы (10,8%).

В целом по РФ развитием инфекции в разной степени обеспокоены 85,5% респондентов. Меньше всего коронавирус тревожит россиян в Петербурге (33,3%), Северо-Кавказском федеральном округе (21%) и Сибирском федеральном округе (20,8%).

Ранее стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ до конца текущей недели сдадут в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных медицинских центров. Учреждения для лечения коронавирусной инфекции отроются в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.

На данный момент на объектах заканчивают работы по отделке, благоустройству территории. Устанавливается медоборудование и необходимая мебель. Все корпуса будут оборудованы рентгенами, компьютерными томографами, аппаратами УЗИ и другим необходимым оборудованием.

В настоящее время на круглосуточном строительстве медцентров задействовано более 12 тысяч человек. При этом, логистическая схема обеспечивает бесперебойную поставку материалов, в том числе с задействованием самолетов и кораблей.