За сутки 78 человек госпитализированы в больницу в Коммунарке

Москва, 27 апреля. За прошедшие сутки в больницу в Коммунарке поступило 78 пациентов. На сегодняшний день всего на лечении находится 644 пациента. Об этом в понедельник утром сообщил главврач Денис Проценко.

Уточняется, что среди госпитализированных с пневмонией лечатся 639 человека. У 406 пациентов подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Вне отдела реанимации к кислороду подключены 160 человек, в отделении интенсивной терапии еще 64 человека. При этом к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 30 пациентов.