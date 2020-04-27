Идею переноса майских праздников из-за коронавируса оценили в Госдуме

Москва, 27 апреля. Переносить праздники, которые отмечаются в начале мая, и устраивать дополнительные выходные дни в ущерб экономике было бы неправильно. В сложившейся ситуации надо не отдыхать, а «выкарабкиваться». Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Из-за темпов распространения коронавирусной инфекции россиянам придется отказаться от традиционного отдыха в праздничные дни с 1 по 5 мая. Однако, по словам Нилова, нужно отдавать себе отчет, что в настоящее время вся страна находится в режиме повышенной готовности. Кроме того, дополнительный перенос выходных дней может стать серьезной нагрузкой на экономику.

«Поэтому нужно выбирать, чего мы хотим: хотим праздновать, гулять или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться. Вот лично я сторонник того, чтобы выкарабкиваться и восстанавливаться», — цитирует Нилова РИА Новости.

Той же позиции придерживается член комитета Ольга Павлова. Она считает, что перенос майских праздников не нужен, поскольку это не просто выходные, а памятные дни и за каждым из них стоит историческое событие.

«За каждым из них стоит история, и просто так их перенести или отменить нельзя. Кроме того, перенос праздничных дней на более поздний срок может еще сильнее ударить по экономике страны», — поддерживает Павлова.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что Россия сможет избежать пика по коронавирусу. По ее словам, для того, чтобы избежать взрывного пика заражений коронавирусом, важно продолжить соблюдать ограничения и в майские праздники.