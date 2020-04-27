Губернаторы ожидают продления режима самоизоляции до середины мая

Москва, 27 апреля. После совещания президента России Владимира Путина с главами регионов, режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая. Такое мнение высказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Совещание главы государства с руководителями регионов запланировано на вторник, 28 апреля. На нем также может быть сделано заявление о перспективах продления ограничений, связанных с коронавирусом. Вместе с тем, в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции Кувшинников заявил, что ожидает продление ограничений минимум до 11 мая.

«Ждем заявление президента во вторник», — цитирует ТАСС Кувшинникова.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов поделился мнением о том, что после заслушивания докладов Путин даст установки на последующий период, исходя из которых региональные власти будут скорректировать свои действия.

Напомним, на этой неделе Владимир Путин выступит с новыми заявлениями. Обращение президента России в воскресенье анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Тему предугадать несложно — речь снова пойдет о развитии ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.