Башарова хотят лишить звания заслуженного артиста Татарстана

Москва, 27 апреля. В Сети пользователи собирают подписи под петицией с требованием лишить актера и телеведущего Марата Башарова государственной премии РФ и звания заслуженного артиста Татарстана.

Подобную реакцию вызвали слова телеведущего о том, что бил своих жен. Соответствующее заявление Башаров сделал во время эфира телепередачи «Секрет на миллион». Так, например, актер рассказал, что избил собственную жену Елизавету Круцко. Кроме того, известны случаи с его другими его супругами — Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой.

«Марат Башаров — популярный российский актер и телеведущий... А еще Марат Башаров — абьюзер. Свою вторую жену, Екатерину Архарову, в 2014 году он избил до состояния комы», — заявляет автор петиции Антон Данилов.

В документе также отмечается, что действия Башарова попадают под две уголовные статьи. Однако, по словам авторов петиции, Марат Башаров не понес наказания за свои преступления.

«Срок давности по каждой из этих статей — два года, так что нет никаких оснований полагать, что Башарову предъявят какие-то обвинения и что это дело завершится реальным приговором», — пишет Данилов.

Напомним, ранее стало известно, что скандальное интервью телеведущей Регины Тодоренко, в котором девушка неосторожно высказалась о домашнем насилии, может привести к краху ее карьеры. Такую оценку дал продюсер многих звезд российского шоу-бизнеса Евгений Вольтов.