В России начали создавать чувствительных к коронавирусу мышей

Москва, 27 апреля. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создавать чувствительных к заражению коронавирусом нового типа мышей для тестирования вакцины.

Как сообщает Роспотребнадзор, новые мыши будут близки к симптоматике коронавирусной инфекции у человека, они позволят изучать вакцины и лекарства от COVID-19. Ведомство уточняет, что первые результаты могут стать известны в июне нынешнего года.

«Главным отличием новой модели от существующих в мире станет ее биологическая безопасность — мыши приобретут чувствительность к коронавирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на первом этапе мыши будут создаваться методом трансгенеза, то есть с помощью введения чужеродного для них гена. Далее, после завершения молекулярного клонирования сложных конструкций ученые перейдут к генному редактированию.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Позднее ученые установили, что причиной заболевания выступает коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 2,971 миллиона случаев COVID-19. От вызванных новым коронавирусом осложнений умерли 206 544 человека. Более 865 тысяч пациентов выздоровели.

В России подтверждено более 80,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции, скончались 747 заболевших, 6 767 человек победили болезнь.