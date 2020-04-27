После вспышки коронавируса Япония закрыла границы для РФ, Белоруссии и Украины

Токио, 27 апреля. Из-за пандемии коронавируса правительство Японии расширило список стран, откуда запрещен въезд на территорию страны. В перечень также вошли Россия, Беларусь и Украина, сообщает местный штаб по мерам против распространения коронавируса.

Решение о закрытии границ было принято премьер-министром Японии Синдзо Абэ по результатам заседания. Согласно заявлению, ограничительные меры применяются в отношении 14 стран и вступят в силу с 29 апреля. Речь также идет об ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Перу и Доминиканской Республики. Ранее в перечень были также включены страны ЕС, Китай, Южная Корея и США, сообщает ТАСС.

При этом глава правительства Японии также утвердил продление приостановки выдачи виз для посещения страны до конца мая. Стоит отметить, что в отношении России меры фактически носят формальный характер, так как авиасообщение между государствами было приостановлено с конца марта.

Напомним, ранее стало известно, что Италия до конца года не будет открывать границы для иностранных туристов. Об этом в воскресенье заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.