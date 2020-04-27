Сотрудница госпиталя в Красноярске рассказала о выпавшем из окна главвраче

Красноярск, 27 апреля. Сотрудница госпиталя в Красноярске сообщила, что коллеги исполняющей обязанности главного врача краевого госпиталя для ветеранов войн, выпавшей накануне из окна, не могут прояснить подробностей случившегося.

По данным Минздрава Красноярского края, пострадавшая женщина находится в реанимации. Медики отказываются делать прогнозы о ее состоянии. По словам коллеги исполняющей обязанности главврача, подробностей происшествия никто из сотрудников госпиталя не знает.

«Сейчас выходные, мало народу было на работе. Все только догадки строят», — приводит ее слова «Московский комсомолец».

Сотрудница госпиталя очень положительно отозвалась о своей руководительнице.

«Она у нас совсем недавно работает. Очень хорошая, добрая, спокойная, адекватная женщина», — сообщила собеседница издания.

Отмечается, что коллектив краевого госпиталя ветеранов войн обратился с просьбой к врачам Красноярска, чтобы сдать для пострадавшей донорскую кровь.

Как пишут «Известия», исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн Красноярского края выпала из окна медицинского учреждения днем 26 апреля. По данному факту проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.

Женщина была госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии. В СМИ Красноярского края появилась версия о том, что главврач якобы была против размещения в госпитале пациентов с коронавирусной инфекцией.