Цой рассказал о впечатлениях от выступления на одной сцене с Долиной

Москва, 27 апреля. Выступление на одной сцене с российской певицей Ларисой Долиной было огромной честью, признался исполнитель Анатолий Цой, который стал победителем конкурса «Маска». Музыкант скрывался под обликом льва.

В финале шоу «Маска» солист группы MBAND в костюме «Льва» поразил зрителей и жюри невероятным выступлением, сумев доказать свое превосходство и стать победителем конкурса. Как позже признался Цой, он не верит в свою победу, поскольку каждый из финалистов был достоин стать первым. Однако особое восхищение он выразил исполнительнице Ларисе Долиной.

«Для меня в принципе огромная честь стоять на одной сцене с Ларисой Александровной. Я, как и многие, рос на ее песнях. Обожаю ее голос»,— сказал Цой в эфире НТВ.

Напомним, заключительный этап конкурса состоялся 26 апреля. В выпуске приняли участие артисты, скрывающиеся под костюмами «Оленя», «Попугая», «Льва» и «Волка».

Ранее комик Антон Лирник, который уже выбыл из числа участников, высказал мнение, кто должен был стать победителем программы. По мнению юмориста, лавры первенства следовало бы отдать выступающему под маской «Мороженого».

Кроме того позже стало известно, что авторы шоу предлагали участие в программе певице Софии Ротару. Подробностями поделилась продюсер передачи Юлия Сумчева. В эфире телешоу «Новые русские сенсации» она рассказала, что креативная группа никак не могла подобрать кандидатуру под костюм «Оленя». Многие артисты отказывались от этой роли из-за наряда с рогами.