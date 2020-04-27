Посольство РФ потребовало провести медобследование заключенной в США Осиповой

Вашингтон, 27 апреля. Посольство РФ в США потребовало от госдепартамента провести медицинское обследование заключенной в американской тюрьме россиянке Богдане Осиповой.

Напомним, Осипова была приговорена в США к семи годам заключения за похищение собственного ребенка. На днях стало известно, что ее поместили на карантин. Российские дипломаты заявили, что «посольство в курсе сложившейся ситуации».

«Нами была направлена нота в госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование, включая тестирование на COVID-19», — сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что посольство ожидает от американских властей безотлагательного оказания необходимой помощи Осиповой и другим россиянам, содержащимся в тюрьмах на территории США.