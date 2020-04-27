Вильфанд предупредил о рекордной жаре предстоящим летом

Москва, 27 апреля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет за историю метеонаблюдений.

При этом, отметил Вильфанд, температурные рекорды не гарантированы, речь идет о среднегодовых температурах. Он напомнил, что многие климатологи сходятся во мнении, что «каждое следующее пятилетие будет рекордным». Причина тому — глобальное потепление, связанное с поступательным увеличением содержания парниковых газов в атмосфере Земли.

«Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим. То, что будет высокая температура — безусловно. С вероятностью 99 процентов он войдет в пятерку самых жарких лет», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ученый уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от почвы.

Эксперты Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (США) сделали прогноз о том, что 2020 года с высокой степенью вероятности может стать самым жарким в истории метеонаблюдений, а с вероятностью 99,9 процента войдет в пятерку рекордных по высокой температуре годов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что текущий апрель может стать самым холодным в Москве за последние 15 лет. Как отмечает издание, чаще всего в столице наблюдались умеренно теплые апрели.

Рекордно теплым второй месяц весны в российской столице был в 2000 году, когда средняя температура составила +11,1 градуса. За 141 год метеонаблюдений в Москве лишь 69 апрелей были холоднее среднемноголетних значений.