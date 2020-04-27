Сирийская ПВО отражает атаку над Дамаском

Дамаск, 27 апреля. Государственное телевидение Сирии сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) начала отражать атаку в небе над Дамаском.

По последним данным телеканала, атака была произведена со стороны Израиля, ракеты были выпущены из воздушного пространства Ливана. При этом отмечается, что расчетам ПВО удалось сбить несколько ракет. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

Вместе с тем, журналист Джо Трузман в Twitter опубликовал видео, на котором запечатлены авиаудары.

«Сирийская ПВО активно работает над Дамаском сегодня вечером против выпущенных Израилем ракет», — написал он.

Напомним, это не первая атака сирийского города, совершенная вооруженными силами Израиля. Так, например, в начале марта вооруженные силы САР успешно отразили сразу 12 израильских ракет. Ни одна из них не достигла цели. При этом стоит отметить, что авиаудары, которые осуществляет Израиль, не имеют отношения к «самозащите» и являются частью комплексной агрессии, которая ведется против Сирии.

Кроме того, в феврале Израиль атаковал Дамаск два раза. Первый ракетный удар был нанесен 6 февраля. В Минобороны РФ тогда отметили, что Израиль создал угрозу для гражданского борта сирийской авиакомпании Cham Wings. Следовавший из иракского города Наджаф борт заходил на посадку в аэропорт Дамаска, и мог стать целью для сирийских ПВО.