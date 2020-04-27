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Минобороны за неделю сдаст сразу шесть медцентров для лечения COVID-19

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Минобороны за неделю сдаст сразу шесть медцентров для лечения COVID-19

Москва, 27 апреля. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ до конца текущей недели сдадут в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных медицинских центров. Учреждения для лечения коронавирусной инфекции отроются в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.

На данный момент на объектах заканчивают работы по отделке, благоустройству территории. Устанавливается медоборудование и необходимая мебель. Все корпуса будут оборудованы рентгенами, компьютерными томографами, аппаратами УЗИ и другим необходимым оборудованием.

Как сообщает телеканал «Звезда», в настоящее время на круглосуточном строительстве медцентров задействовано более 12 тысяч человек. При этом, логистическая схема обеспечивает бесперебойную поставку материалов, в том числе с задействованием самолетов и кораблей.

Напомним, ранее начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин сообщил, что в подмосковном Одинцове закончено строительство второго военного медицинского центра для больных коронавирусом. Возведение современного корпуса заняло всего 38 дней, сообщает телеканал RT.

Минобороны за неделю сдаст сразу шесть медцентров для лечения COVID-19

 

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Источник: Звезда
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