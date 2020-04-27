Минобороны за неделю сдаст сразу шесть медцентров для лечения COVID-19

Москва, 27 апреля. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ до конца текущей недели сдадут в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных медицинских центров. Учреждения для лечения коронавирусной инфекции отроются в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.

На данный момент на объектах заканчивают работы по отделке, благоустройству территории. Устанавливается медоборудование и необходимая мебель. Все корпуса будут оборудованы рентгенами, компьютерными томографами, аппаратами УЗИ и другим необходимым оборудованием.

Как сообщает телеканал «Звезда», в настоящее время на круглосуточном строительстве медцентров задействовано более 12 тысяч человек. При этом, логистическая схема обеспечивает бесперебойную поставку материалов, в том числе с задействованием самолетов и кораблей.

Напомним, ранее начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин сообщил, что в подмосковном Одинцове закончено строительство второго военного медицинского центра для больных коронавирусом. Возведение современного корпуса заняло всего 38 дней, сообщает телеканал RT.