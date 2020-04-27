Лариса Долина назвала отличия россиян от американцев

Москва, 27 апреля. Певица Лариса Долина заявила, что российская публика закомплексована в сравнении с американскими зрителями.

В отличие от жителей России, считает певица, американцы более раскованные и ведут себя как хотят.

«Они не смотрят на соседа, когда нужно показать свою реакцию на то, что происходит на сцене. Живо реагируют на любую фразу, музыкальный или вокальный пассаж», — рассказала она в интервью «Известиям».

Долина отметила, что это утверждение доказал ее опыт работы над спектаклем «Суини Тодд», который играется в зале среди зрителей.

«Наша публика будто боится своей реакции. Когда я приближалась к некоторым, они отстранялись, будто боялись, что я с ними что-то сделаю. Американцы отреагировали бы на это с точностью до наоборот», — пояснила певица.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему у российских слушателей популярны «условные Ольги Бузовы», Долина ответила, что это «гипноз какой-то».

«Мне даже не хочется на эту тему рассуждать — неинтересно. Мне интересно работать со студентами, нравится, что я ставлю для себя очередную планку и беру ее. Сама я не могу ничего, к сожалению, изменить. Просто буду делать то, что я делаю, и буду стараться делать это качественно», — добавила она.

Артистка рассказала о творческих планах на ближайшее будущее — 10 сентября она отметит свое 65-летие и готовит «грандиозный юбилейный концерт».

«Приедут американские и английские звезды, выступят мои российские друзья. Весь вечер будут играть оркестр Игоря Бутмана и оркестр Юрия Башмета. Там столько нового музыкального материала. Так что «ни сна, ни отдыха измученной душе» — работа, работа, работа», — подытожила Долина.

Ранее «Газета.ру» рассказала о том, как Лариса Долина едва не потеряла ребенка на съемках фильма «Мы из джаза».