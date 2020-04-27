Подписчики Шепелева раскритиковали телеведущего за грубый ответ

Москва, 27 апреля. Телеведущий Дмитрий Шепелев, находящийся в самоизоляции вместе со своим со своей девушкой Екатериной Тулуповой, сыном Платоном от Жанны Фриске и дочкой своей возлюбленной Ладой, опубликовал в своем Instagram-аккаунте новую фотографию. Подписчики телезвезды поинтересовались, как живет его сын, однако встретили грубость со стороны телеведущего.

В комментариях под очередной фотографией подписчики Шепелева спросили «Сынок с вами изолировался?».

«Нет, продолжает ходить на работу», — грубо ответил ведущий.

Такая реакция не осталась без ответа подписчиков. Многие восприняли слова Шепелева с иронией, однако другие отметили, что недружелюбный ответ на дружелюбный вопрос оказался вовсе не смешным.

«Дима, это влияние частого применения антисептика. Похоже, тот самый главный продукт способен всасываться», «Не зря отворачиваются многие от него», — написали возмущенные пользователи соцсети.

Напомним, ранее Шепелев иронично прокомментировал свою работу на Первом канале в рейтинговой программе «На самом деле». Телеведущий своем профиле в Instagram опубликовал новый пост и рассказал, что тренируется каждый день.