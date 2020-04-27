Психологи назвали основные причины сожаления о сексе

Москва, 27 апреля. Психологи назвали основные причины, из-за которых мужчины и женщины чаще всего сожалеют о сексе.

Как выяснили специалисты в области психологии отношений, причины, по которым люди могут сожалеть об интимной близости, разные у обоих полов. Мужчины чаще всего расстраиваются из-за несостоявшейся связи или упущенных возможностей, а женщинам становится грустно после случайного секса или бессмысленных отношений.

Психологи из США провели исследование, изучив около 60 тысяч объявлений на сайте, где люди ищут незнакомцев, встреченных однажды в общественных местах. Кроме того, они проанализировали жизненные истории интернет-пользователей, которыми те делятся в Сети.

В результате выяснилось, что «прекрасных незнакомок» чаще всего ищут мужчины, их авторству принадлежат более двух третей из размещенных объявлений. Женщины же чаще размещают в соцсетях истории о неудачных отношениях или интимных связях.

Психологи пришли к выводу, что представители сильного пола склонны переоценивать свои шансы на взаимную симпатию и часто расстраиваются из-за «упущенного шанса». Дамы испытывают сожаление из-за отношений с «неподходящим» партнером и случайного секса.

Авторы исследования указывают на то, что женщины больше подвержены риску из-за случайных интимных связей, поскольку те грозят им не только венерическими заболеваниями, но и нежелательной беременностью.

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