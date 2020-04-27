Преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться тяжкими последствиями

Лондон, 27 апреля. Если власти Великобритании решать преждевременно снять ограничительные меры в стране, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции, погибнуть могут более 100 тысяч человек. К такому мнению пришел эпидемиолог Имперского колледжа Нил Фергюсон в интервью UnHerd.

По словам английского врача, снять карантинные меры в стране можно будет лишь тогда, когда будет изобретено лекарство или вакцина от коронавирусной инфекции. В противном случае здоровое население вернется на работу, а уязвимые граждане останутся дома, произойдет большой скачок летальных исходов.

«Даже если добиться защиты 80% уязвимого населения и снижения на 80% случаев заражения в этой группе, мы по-прежнему прогнозируем, что число смертельных случаев будет выше 100 тысяч в этом году», — цитирует Фергюсона РИА Новости.

При этом специалистом было отмечено, что власти Великобритании должны выработать определенную стратегию и снизить число зараженных до отметки, с которой может справиться национальная система здравоохранения.

Напомним, ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что британские ученые приступят к испытаниям вакцины от коронавируса на людях 23 апреля.