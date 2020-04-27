Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения

Москва, 27 апреля. Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по размеру банковских вкладов физических лиц.

За период с 2018 года общий объем банковских вкладов населения в России вырос на 19,6 процента, или пять триллионов рублей. На сегодняшний день на одного человека приходится около 210 тысяч рублей депозитов, но этот показатель существенно варьируется в зависимости от субъекта.

Безусловными лидерами рейтинга являются Москва и Петербург. При этом в российской столице объем депозитов на душу населения практически в два раза выше, чем в городе на Неве — 858,7 и 438,6 тысяч рублей соответственно. Прирост вкладов за последние два года составил 21,9 процента в Москве и 21,4 процента в Петербурге.

В первой десятке по размеру банковских вкладов физлиц оказались также Магаданская область, Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Сахалинская область, Чукотский АО, Мурманская и Московская область. Практически все из этих регионов относятся к числу субъектов с высоким уровнем заработной платы в силу развитой нефтегазовой отрасли и различных надбавок из-за географического положения. Стоит отметить, что разрыв между членами «десятки» не так велик, как между Петербургом и Москвой и составляет в большинстве случаев всего несколько тысяч рублей. К примеру, в Камчатском крае объем депозитов на душу населения на первое марта 2020 года составляет 270,1 тысячи рублей, в Югре — 269,7 тысячи, в Сахалинской области — 265,3 тысячи рублей.

В аутсайдерах рейтинга — преимущественно национальные регионы России. Последние пять субъектов в списке — Карачаево-Черкесия, республики Тыва, Дагестан, Ингушетия и Чеченская республика.

Так, в Карачаево-Черкесии размер вкладов на душу населения составляет 35,5 тысячи рублей, а в Чечне — всего 9,4 тысячи.

Как отмечают эксперты, если исключить из списка Москву, то средний объем банковских вкладов физлиц в России составляет 150 тысяч рублей на человека. В российской столице проживает около 10% населения страны, а по размерам сбережения Москва обеспечивает долю в 33% от общей суммы, хранящейся на депозитах в Российской Федерации.