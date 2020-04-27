Космонавт Сураев пристыдил астронавта США, дурачившегося на МКС

Москва, 27 апреля. Российский летчик-космонавт Максим Сураев в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, на котором американский астронавт, находящийся на Международной космической станции, дурачится с бутылкой сока и нарушает технику безопасности.

На видео астронавт дует в трубочку, тем самым создавая вокруг свое лица пузырь из сока. Однако в какой-то момент тот лопается и капли разлетаются по всему отсеку МКС.

«Джек, так нельзя! МКС — наш дом, мы живем там десятилетиями. Потом из-за этого много нежелательных микроорганизмов живут с нами в космосе», — пояснил американцу Максим Сураев.

Российский космонавт также отметил тот факт, что астронавт решился на такой трюк в чужом модуле, принадлежащем Японии.

Напомним, ранее Максим Сураев в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему он не мечтал в детстве стать космонавтом, как себя чувствуют на орбите туристы и кто популярнее у молодежи — Роскосмос или NASA.

По словам летчика, МКС — это самое дорогое творение человечества за всю его историю. Как поясняет космонавт, если специалисты будут допускать ошибки, то могут нанести станции существенный урон. Ни одна страна не пойдет на такой риск, чтобы допустить на МКС неподготовленного человека, пояснил Сураев.