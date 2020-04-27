Успенская раскритиковала россиян, которые на фоне пандемии считают чужие деньги

Москва, 27 апреля. Российская эстрадная певица Любовь Успенская в своем Instagram-аккаунте подвергла критике жителей страны, которые во время всемирной пандемии, когда «на кону человеческие жизни», считают чужие деньги.

По словам Успенской, перед угрозой коронавирусной инфекции, которая охватила в последние месяцы все страны мира, все люди равны. При этом она отметила роль медиков, которые делают тяжелый выбор, идя на риск и «отодвигают в сторону собственные семьи».

«Для вируса нет богатых или бедных, плохих или хороших, злых или добрых… Каждый день «на передовой», в этой войне за жизнь людей, борются врачи. И мне больно и обидно, что некоторые люди в нашей стране этот труд обесценивают», — написала певица.

По мнению Успенской, такие «товарищи всегда знают сколько денег кому нужно платить, кому куда идти, чем заниматься и как жить». Она призвала россиян к совести и посоветовала жителям страны не опускаться до оскорблений и «выливания грязи» друг на друга.

Напомним, ранее певицу Любовь Успенскую застыдили в Сети за отношение к дочери Татьяне. Певица опубликовала в Instagram видеоролик о том, как стрижет собаку, однако фолловеры перевели тему разговора на дочь звезды, пишет «Газета.ru».