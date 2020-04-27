Академик Ершов рассказал о «третьем сценарии» развития коронавируса в России

Москва, 27 апреля. Распространение коронавирусной инфекции в России идет по совершенно иному, третьему сценарию. Путь развития заболевания отличается от США, где сложилось тяжелое положение, и от Китая или Южной Кореи, где ситуация более позитивная. Такое заявление сделал академик РАН, ученый-вирусолог Феликс Ершов.

«В России пандемия идет по особому сценарию. Я называю это «третий сценарий». Первый — негативный, как в Италии и США, где большая смертность, второй — оптимистичный, как в Китае, Корее, где экстренно приняли строгие меры и получили быстрый эффект», — поясняет Ершов.

Особенность же третьего сценария по словам вирусолога заключается в том, что в России регистрируется как низкая заболеваемость, так и низкая смертность. Однако на сегодняшний день эпидемия все еще не пошла на спад, сообщает РИА Новости.

Причина, по которой в России сложилась такая ситуация, кроется в прививках против туберкулеза, считает Ершов. Кроме того, эпидемии раньше случались довольно часто, поэтому и сейчас врачи быстро наладили диагностику, разгрузили больницы.

Напомним, ранее группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Кристианом Дростеном заявила, что у людей, которые ранее переболели какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, пишет «Газета.ru».