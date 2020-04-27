Профессор Лукашев назвал сроки ослабления введенных из-за COVID-19 ограничений

Москва, 27 апреля. Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев заявил, что ограничения, принятые в Москве на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа, могут быть сняты, если прирост новых случаев заболевания станет стабильно ниже пяти процентов.

По словам Лукашева, которые приводят «Известия», рост числа новых случаев заражения коронавирусом в российской столице составляет сегодня около восьми процентов в день и пока не позволяет говорить о том, что ситуация находится под полным контролем.

«Это означает, что продление ограничительных мер до конца майских праздников абсолютно оправдано», — заявил профессор.

Он подчеркнул, что реальные смягчения ограничительных мер стоит вводить, когда прирост упадет до двух-трех процентов в день.

«В реальности, вероятно, будет какое-то промежуточное решение», — сказал Лукашев.

По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, до середины мая введение существенных послаблений будет нелогичным. К концу майских праздников, считает он, ситуация с распространением коронавируса в России начнет стабилизироваться.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич полагает, что на период майских праздников стоит усилить ограничительные меры, потому что в эти дни существует угроза серьезного ослабления режима самоизоляции.

«Люди начали успокаиваться, привыкать, это расслабление может дорого нам стоить. Не надо забывать, что мы еще не достигли пика. Кроме того, есть такое понятие, как вторая волна эпидемии», — считает парламентарий.

Лукашев добавил, что стоит ожидать некоторых послаблений.

«Есть запреты не вполне оправданные — например, на занятия одиночным спортом. С точки зрения эпидемиологии одиночные прогулки с детьми не несут риска», — отметил он.

В России выявлено 80,9 тысячи случаев COVID-19, от осложнений скончались 747 человек. Более 6,7 тысячи пациентов выздоровели.