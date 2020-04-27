Севекорейские СМИ продолжают освещать работу Ким Чен Ына

Москва, 27 апреля. Северокорейское издание «Нодон синмун» сообщает, что лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил строителей туристического комплекса «Вонсан-Кальма».

При этом газета не упоминает о проведении публичных мероприятий с участием руководителя Северной Кореи.

«Товарищ Ким Чен Ын направил благодарность рабочим и сотрудникам, которые активно помогали в строительстве туристического комплекса «Вонсан-Кальма», — говорится в статье.

Ранее северокорейские издания сообщали об аналогичном поздравлении, которое Ким Чен Ын направил в адрес работников другой масштабной стройки — центра уезда Самджиен.

Туристический комплекс «Вонсан-Кальма» возведен в окрестностях города Вонсан. По данным ряда зарубежных СМИ, лидер КНДР может находиться сейчас в резиденции, расположенной неподалеку от этого города.

Слухи о якобы тяжелом состоянии здоровья или даже смерти Ким Чен Ына начали распространяться после публикаций в ряде изданий о перенесенной им операции на сердце. В своих сообщениях газеты и телеканалы ссылаются на «высокопоставленные анонимные источники».

Отметим, что с 12 апреля в СМИ КНДР не публиковалось сообщений о поездках северокорейского лидера или мероприятиях с его участием. В этот день в официальной прессе было размещено фото Ким Чен Ына и описание инспекции полка военной авиации и сил ПВО на западе Северной Кореи.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на одной из северокорейских радиостанций прозвучало поздравление Ким Чен Ына. Южнокорейские СМИ выдвигают версию, что оно могло быть записано несколько недель назад.