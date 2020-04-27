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Компания PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

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Компания PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

Москва, 27 апреля. Компания PepsiCo приняла решение приостановить рекламное сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказываний о домашнем насилии.

В PepsiCo сняли рекламу с Тодоренко в эфире, а также поменяли оформление соцсетей с использованием ее образа. Как сообщает «360», телеведущая рекламировала один из продуктов компании — сок J7. Причиной тому стали высказывания женщины о домашнем насилии. Тодоренко в двух интервью подряд заявила, что жертвы домашнего насилия сами не предпринимают никаких усилий, чтобы его избежать. Эти слова возмутили пользователей соцсетей, призвавших обвинять не жертв агрессии, а тех, кто ее совершает.

«Мы были расстроены сложившейся ситуацией, мы были шокированы этими словами, потому что такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ее брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении данной медиакампании», — сообщил директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков.

Компания PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

По словам Костикова, сотрудничество с Тодоренко пока не прекращено, а лишь приостановлено.

«Компания примет какие-то решения, они будут озвучены позже. Разрыв контракта — юридическая процедура, которая занимает какое-то время, поэтому сейчас преждевременно говорить. Естественно, мы вернемся к этому», — добавил он.

Отметим также, что журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», полученного ею в прошлом году. «Принять меры» намерен также бренд Pampers, продукцию которого телеведущая рекламирует вместе с сыном.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что актриса Настасья Самбурская выступила в поддержку Регины Тодоренко.

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Источник: Телеканал «360»
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