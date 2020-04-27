Пушков дал рекомендации для преодоления пандемии коронавируса

Москва, 27 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков дал рекомендации по преодолению пандемии COVID-19. Своим мнением он поделился в социальной сети Twitter.

По мнению Пушкова, люди нуждаются в сильном и эффективном правительстве. В то же время, концепция «ненужности правительства в мире» показала свою несостоятельность.

«Модная в США и Британии идея ненужности правительства в мире, где все решает частная инициатива и «невидимая рука рынка», уничтожена эпидемией. Чтобы защитить людей от пандемии, необходимо сильное правительство … Но оно должно быть еще и эффективным», — полагает Пушков.

В канун Нового года власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса. К настоящему моменту подтверждена смерть более 200 тысяч пациентов с коронавирусом по всему миру. 747 летальных исходов зафиксировано в России.

Ранее глава правительства Италии Джузеппе Конте заявил об ослаблении режима самоизоляции с 4 мая 2020 года. В стране восстановится работы промышленных предприятий. Для граждан откроются парки и скверы. Однако запрет на массовые мероприятия сохранится, передает «Газета.ru».

Накануне академик РАН высказал свое мнение о том, когда пик заболеваемости коронавирусом минует в России. Ученый полагает, что к июню 2020 года пандемия пойдет на спад.