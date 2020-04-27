Неисправимый недостаток обнаружился у американского истребителя F-35

Вашингтон, 27 апреля. «Морская» модификации истребителей F-35 не способна находиться в полете продолжительное время на сверхзвуковых скоростях. К такому выводу пришли зарубежные военные эксперты заявив, что данный недостаток американского самолета навряд ли исправим.

«На чрезвычайно больших высотах версии F-35, созданный для ВМС США и морской пехоты, может летать только на сверхзвуковых скоростях в течение коротких промежутков времени, прежде чем появится риск повреждения конструкции и потери скрытности для противника», — сообщает американское издание Defense News.

Отмечается, что эта проблема может сделать невозможным применение данного истребится военно-морского флота для проведения сверхзвуковых перехватов. По данным издания, с этой проблемой военные конструкторы встретились еще в 2019 году. Однако позже этот вопрос был закрыт с пометкой «нет планов по исправлению».

Кроме того, проблема может быть куда глобальнее, сообщают авторы публикации. Дело в том, что потенциальный ущерб также может быть нанесен множеству антенн, находящихся в хвостовой части борта.

Напомним, тем временем российский истребитель пятого поколения Су-57 вместе с помощником в виде ударного беспилотника ставят под угрозу господство США, которых ранее якобы признавали лидерами в разработке и производстве таких самолетов. Об этом заявило китайское издание Sohu.