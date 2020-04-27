Крупнейший в мире айсберг начал разрушаться

Москва, 27 апреля. Фрагмент площадью 175 квадратных километров откололся от айсберга A-68, который считается крупнейшим в мире. К такому выводу пришли ученые из университета Суонси, изучив снимки со спутника Sentinel-1.

«Предположительно, начался окончательный распад, но последующие отколовшиеся фрагменты мы, вероятно, увидим только с годами», — приводит слова ученых телеканал «Звезда».

Отмечается, что сам айсберг A-68 откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года и тогда площадь его составляла около 5,8 тысячи квадратных километров. На сегодняшний день A-68 движется в сторону Южной Атлантики.

Напомним, в начале года NASA опубликовало фотографии тающих ледников на острове Игл в Антарктиде. Фотографии были сделаны с 4 по 13 февраля. Как уточнили исследователи, с 6 по 11 февраля снежный покров растаял. Он ушел на 10 сантиметров в глубину, что составляет пятую часть от всего снега, накапливающегося за год.

Ранее ученые нашли причину таяния ледников в Западной Антарктиде. Климатологи из США провели анализ изменения климата на планете в период с 1994 по 2017 годы. Они обратили внимание на таяние ледников в Антарктиде и решили найти причину этого явления. Как оказалось, воздействие на ледники оказывает течение Эль-Ниньо.