Новый проект КоАП включит больше требований к камерам фиксации нарушений ПДД

Москва, 27 апреля. Минюст РФ сообщает, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет включать более жесткие требования к работе камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

Как отметили в Минюсте, такое решение было принято по итогам общественного обсуждения нового КоАП.

«В законопроект включены положения об установлении дополнительных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, предназначенным для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, транспорта и благоустройства», — говорится в сообщении.

В соответствии с выдвигаемыми требованиями, камеры фиксации нарушений ПДД должны работать без «непосредственного воздействия на них человека», должны размещаться в установленном порядке и фиксировать все нарушения, для выявления которых они предназначены, в зоне своей видимости, вне зависимости от действий их оператора или пользователя.

В новом кодексе закрепляется также положение, наделяющее правительство РФ полномочиями утверждать единые требования к специальным техническим устройствам, их размещению, обозначению, порядку обработки получаемой от них информации, а также результатам, позволяющим судить о наличии правонарушения.

По мнению специалистов, предусмотренные изменения должны привести к повышению точности фиксации нарушений, что позволит минимизировать количество необоснованно назначенных штрафов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в новом КоАП появятся статьи, предусматривающие ответственность за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию, что позволит привести к ответственности граждан, не предпринимающих действий для обеспечения тишины.