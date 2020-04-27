Заведующая скорой выпала из окна больницы, специализирующейся на лечении COVID-19

Москва, 27 апреля. Заведующая станцией скорой помощи Звездного городка в Московской области выпала из окна. Женщина умерла от полученных травм.

Уточняется, что в момент инцидента врач находилась в отделении, которое специализируется на лечении коронавируса. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна больницы. Об этом писала «Газета.ru».

Пострадавшую доставили в отделении реанимации. Врачи остерегаются делать прогнозы о ее состоянии.

О вспышке коронавируса власти Китая уведомили ВОЗ в последний день 2019 года. К настоящему моменту подтверждено более 200 тысяч летальных исходов среди пациентов, у которых диагностировали COVID-19. В России инфекция унесла жизни 747 граждан.