Силуанов заявил, что Минфин готов поддержать россиян в случае продления самоизоляции

Москва, 27 апреля. Если ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции в стране, придется продлить, Минфин готов поддержать россиян. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

По словам министра, в бюджете для этого заложено достаточно ресурсов. При этом отмечается, что власти готовы к принятию данных мер, несмотря на то, что это дорого обходится бюджету.

«Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Предполагается, что внутри бюджета будет направлено около 2,8% ВВП для оказания прямой бюджетной помощи, так и в виде гарантийной поддержки. Для этого министерство финансов планирует привлечь около двух триллионов рублей из Фонда национального благосостояния, а также около одного триллиона рублей дополнительных заимствований. Сокращение запланированных расходов не планируется.

Было также отмечено, что в этом году бюджет может быть дефицитным. Однако власти готовы идти на издержки, чтобы граждане в меньшей степени почувствовали последствия негативных явлений.

Напомним, ранее Силуанов заявил, что ведомство не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году. Об этом сообщает телеканал RT.