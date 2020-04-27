Академик РАН назвал вероятные сроки завершения пандемии COVID-19

Москва, 27 апреля. Пандемия коронавируса пойдет на спад в июне 2020 года. Такое мнение высказал заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин в эфире канала «Россия 1».

По его словам, проблема COVID-19 сохранится в ближайшие три месяца. Затем следует ожидать улучшения ситуации.

«SARS 2002 года сколько продолжался? Три с половиной месяца. Сколько MERS продолжался в 2012 году? Три с половиной месяца. Есть определенный цикл заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май. В середине июня мы должны ожидать, что эта проблема пойдет на нет», — сказал Чучалин.

Ученый отметил, что в России зафиксировано более 80 тысяч случаев заражения COVID-19, большая часть из которых пришлась на Москву. Подтверждено 747 летальных исходов среди больных, у которых диагностирован коронавирус.

Вспышка коронавируса началась в китайской Ухани в конце 2019 года. Инфекция быстро перекинулась на другие регионы. К настоящему моменту COVID-19 унес жизни более 200 тысяч жизней по всей планете.

Ранее «Газета.ru» стало известно о смерти врача на Кубани, лечившего пациентов с коронавирусом.

«Энергичный, эрудированный и любящий свою работу человек — врач не по профессии, а по призванию, в числе первых принял участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, болел душой и боролся за каждого пациента», — цитирует «Газета.ru» заявление Минздрава Краснодарского края.

Также сообщалось, что американские специалисты дополнили список симптомов коронавируса. К ним отнесли озноб, дрожь и боль в горле.