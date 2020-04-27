Актер Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Москва, 27 апреля. Народный артист России, актер Сергей Маковецкий сыгравший в сериале «Зулейха открывает глаза» профессора Казанского университета Лейбе, ответил на критику многосерийного фильма.

Как пояснил актер, он не считает, что сериал способен задеть чьи-то чувства, поскольку «чувства истинно верующих оскорбить нельзя».

«И, кроме всего прочего, это только кино», — приводит слова Маковецкого РБК.

Напомним, одноименный сериал снят по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Книга была опубликована в 2015 году. Литературное произведение получило премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна» и было переведено на 34 языка мира. По сюжету, зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь.

Однако после показа на телеэкранах зрители восприняли сериал неоднозначно. Так, например, киноленту обвиняли в искажении исторических фактов и плохой актерской игре. Волна критики коснулась и Чулпан Хаматовой, сыгравшей главную роль. Она жаловалась, что ей поступают негативные отзывы на картину. По ее словам актрисы, она не ожидала претензий к тому, что фильм якобы очерняет советское прошлое, пишет «Газета.ru».