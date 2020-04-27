Минюст хочет установить ответственность за лающих ночью собак и неисправную сигнализацию

Москва, 27 апреля. В России могут расширить случаи применения административной ответственности за нарушение спокойствия граждан в ночное время. Соответствующую инициативу выдвинуло министерство юстиции России.

В ведомстве планируют дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой об ответственности за бездействие, которое повлекло за собой нарушение тишины.

«Часть 6 ст. 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — отметили в Минюсте РФ.

30 января Минюст РФ предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки были вынесены на общественное обсуждение и нашли отклик у российских граждан. Свои предложения внесли 77 человек, а также представители многочисленных общественных организаций. Свою позицию высказали и региональные власти. В общей сложности поступило 1300 предложений.

Ранее стало известно о намерении Министерства юстиции увеличить штрафы за правонарушения для владельцев авто. В свою очередь Госавтоинспекция заявила о выявлении более 100 миллионов нарушений за девять месяцев 2019 года.