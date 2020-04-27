Победителем шоу «Маска» стал Анатолий Цой

Москва, 27 апреля. В финале шоу «Маска» участник в костюме льва поразил зрителей и жюри невероятным выступлением, сумев доказать свое превосходство и стать победителем конкурса. Как оказалось, под маской царя зверей скрывался солист группы MBAND Анатолий Цой.

Во время передачи, судьи некоторое время не могли понять, кто скрывается за маской. Высказывались предположения, что львом является Никита Пресняков. Однако все стало известно в последнем выпуске проекта.

«Если честно, я до сих пор не верю. Каждый из финалистов достоин был победы, и я был уверен, что я не выиграю. Спасибо вам всем!» — прокомментировал свою победу Анатолий Цой.

Как сообщает телеканал НТВ, музыканту пришлось соперничать с невероятно талантливыми артистами. В финале на сцену вышли Анна Плетнева, Карина Кокс и Лариса Долина.

Напомним, ранее комик Антон Лирник, который принимал участие в шоу «Маска» рассказал, кого считает фаворитом проекта. Сам Лирник, скрывавший свою персону под маской «Яйцо», уже выбыл из проекта.

Участниками развлекательного шоу «Маска» были 12 человек. Прятавшиеся под масками «Мороженого» и «Слона» участники покинули проект, а вот персонаж «Яйцо» дольше всех умудрялся оставаться неопознанным членами жюри. Имя Антона Лирника за шесть выпусков так никто и не назвал.