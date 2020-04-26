Военная полиция РФ провела патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака в Сирии

Дамаск, 26 апреля. Военная полиция РФ провела новое патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром «Квайрес» — аэродром «Метрас» — Швайхан — Айн-Исса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-эль-Али — аэродром «Квайрес», — добавил контр-адмирал.

Журавлев уточнил, что на протяжении минувших суток силами ЦПВС РФ гуманитарные акции не проводились. Всего с начала урегулирования конфликта проведено 2 420 гуманитарных акций. Нуждающиеся люди получили более четырех тысяч тонн продовольственных товаров. Российские медики оказали помощь 132 874 жителям Сирии.

Глава ЦПВС РФ также сообщил, что на протяжении минувших суток подконтрольные Турции вооруженные формирования не открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации. Достигнутые Москвой и Анкарой договоренности о перемирии соблюдаются.

Ранее газета «Известия» сообщала о совместном патрулировании России и Турции на севере Сирии.