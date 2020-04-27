Лукашенко объяснил свою политику в период пандемии

Минск, 27 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который не стал вводить в стране ограничительные меры несмотря на распространение в мире коронавирусной инфекции, объяснил свою позицию. По мнению политика, людей изолировать невозможно. Но в случае «страшной тревоги» люди спрячутся сами.

«Я не принял решение изолировать людей. Людей невозможно изолировать… Тревога если страшная, люди сами спрячутся, им только дай команду. А люди не понимают, что происходит… Нас же не изолируешь», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также раскритиковал режим самоизоляции. Он считает, что люди в квартирах сидят обессиленные, злые, расстроенные и запуганные. Поэтому политик пришел к выводу, что в настоящее время необходимо снимать режим самоизоляции, однако вирус никуда не делся и люди могут быть вновь заражены вследствие чего возникнет вторая волна пандемии.

Объясняя свое решение не останавливать экономику в стране, Лукашенко отметил, что в противном случае страна может «уйти под протекторат богатых и сильных государств».

«Сейчас экономику остановим, кто быстрее поднимется? Тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные? Тогда к нам придут и скажут: «Вот вам 5 миллиардов долларов, чтобы экономику раскрутить. На вон тех рынках продадите молоко-мясо, но за это вы будете делать то, что мы скажем. Не будете – помрете с голоду», — приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Он также отметил, что по этим причинам было принято решение идти другим путем. Как поясняет президент, если гражданин страны видит у себя признаки ОРВИ, он оперативно обращается за помощью в больницу. По словам Лукашенко, власти действуют «сообразно обстановке» и в случае необходимости правительство готово ввести карантин, однако такие меры способны создать панику в обществе, которая лишь усилит болезнь, считает Лукашенко.

Напомним, по последним данным в Белоруссии за последние сутки число зараженных коронавирусом возросло на 873. Общее число заразившихся в республике превысило 10 тысяч, пишет телеканала RT.