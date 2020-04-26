США дополнили список симптомов коронавируса

Вашингтон, 26 апреля. Американские специалисты дополнили ранее утвержденный список типичных симптомов коронавируса. Новые признаки инфекции опубликованы на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Американские ученые установили, что у заразившихся COVID-19 наблюдается озноб, дрожь, боль в горле и потеря чувства вкуса или обоняния.

Ранее в Центре по контролю и профилактике заболеваний сообщали, что заразившиеся коронавирусом испытывают затруднения с дыханием. Болезнь зачастую сопровождается кашлем и высокой температурой.

В последний день 2019 года власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса в городе Ухань. Стремительное развитие инфекции заставило правительства большинства стран мира принять жесткие ограничительные меры.

В рамках борьбы с COVID-19 российские власти отменили все массовые мероприятия, в том числе и спортивные состязания. Приостановлена работа общепитов и большинства магазинов.

Накануне эксперт назвал вероятные сроки окончания пандемии в России. По его словам, к середине лета ситуация должна стабилизироваться.

«Есть какой-то определенный цикл этих заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май — три с половиной месяца. Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», — цитирует специалиста газета «Известия».

Также немецкие специалисты заявили, что у некоторых категорий людей выработан природный иммунитет к COVID-19. Большинство из них перенесло схожие заболевания.

В Италии с 4 мая планируется ослабить режим самоизоляции.