Минюст решил оставить в новом КоАП действующий размер штрафов

Москва, 26 апреля. По итогам общественного обсуждения Министерство юстиции России решило оставить в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов, действующие в сегодняшней редакции. Ранее по отдельным статьям предусматривалось повышение суммы выплаты.

«Решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — цитирует представителя Минюста ТАСС.

Напомним, ранее Министерство юстиции России предложило отказаться от повышения штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях. Сохранить размеры административных штрафов в пределах, установленных действующим КоАП, было решено во избежание роста нагрузки на граждан и бизнес, пишет телеканал RT.