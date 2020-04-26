Немецкие ученые рассказали о природном иммунитете к коронавирусу

Берлин, 26 апреля. Немецкие ученые заявили, что у определенной категории людей есть естественный иммунитет к COVID-19. Отмечается, что большая часть таких людей ранее переболела схожими инфекциями, что и позволило им избежать заболевания коронавирусом. Отдельные материалы забирались до объявления ВОЗ пандемии.
Выяснилось также, что у 34% испытуемых выявлены реактивные Т-клетки, хотя они и не контактировали с возбудителями. Немецкие специалисты полагают, что у многих людей иммунитет к коронавирусу выработался до развития пандемии.
Власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке коронавируса в последний день 2019 года. На фоне быстрого развития инфекции ВОЗ объявила пандемию. COVID-19 унес более 200 тысяч жизней по всей планете.
В рамках борьбы с коронавирусом российские власти предпринимают жесткие ограничительные меры. Местные власти получили право устанавливать дополнительные ограничения исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации.
Накануне в Нижегородской области был установлен особый порядок въезда в регион. Право въезда сохранится лишь за местными жителями и обладателями специальных пропусков. Нижегородская область закрепилась на четвертой позиции по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ранее стало известно о частичном снятии ограничительных мер в Италии.
«С 4 мая будет разрешено проводить тренировки спортсменов, но только представляющих национальный интерес с точки зрения спортивных ассоциаций и Итальянского олимпийского», — цитирует газета «Известия» главу правительства Италии Джузеппе Конте.