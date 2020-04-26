Врач Переходов назвал причину, по которой COVID-19 чаще регистрируется у молодых

Москва, 26 апреля. Молодые люди, зараженные коронавирусной инфекцией, поздно сообщают медикам о своих симптомах. В этом заключается главная причина роста числа заболевших среди подрастающего поколения, объяснил главврач Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов.

Как поясняют специалисты, среди заболевших почти половина пациентов от 18 до 45 лет. При этом каждый шестой пациент старше 65.

«Явной тенденции к снижению заболеваемости нет. Тяжесть среди молодых пациентов обусловлена тем, что имеет место поздняя обращаемость»— пояснил Переходов в эфире телеканала «Россия 1».

Как поясняют врачи клинического центра, коронавирус имеет несколько вариантов течения. Он может проявляться молниеносно до вялотекущего течения и развиваться в течение двух недель. При этом пациент не всегда отмечает ухудшение состояния здоровья.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале оценила эффект ограничительных мер, введенных в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По словам руководителя ведомства, режим ограничений сыграл свою максимально положительную роль, пишет телеканал RT.