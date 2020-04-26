حصاد اخبار سوريا في 26 أبريل / نيسان: تركيا تهجم على الإرهابيين في إدلب وتعتقل المسلحين لرفضهم القتال في ليبيا

سوريا ، 26 أبريل / نيسان. تركيا تهجم على الإرهابيين على الطريق M4 في محافظة إدلب ، القوات العسكرية التركية تجبر المقاتلين السوريين على القتال من أجلهم في ليبيا.

تركيا تهجم على الإرهابيين على الطريق M4 في محافظة إدلب

حاول الجيش التركي إزالة المتارس التي أقامها المسلحون على طول طريق M4 في ريف إدلب ، لكن واجه الاتراك مقاومة من مقاتلي هيئة تحرير الشام. لتفريق الإرهابيين وأنصارهم استخدم الأتراك الغاز المسيل للدموع وردوا مسلحون برمي الحجارة. بعد ذلك ، اطلق الجيش التركي النار مما أسفر عن مقتل شخصين مجهولين. نذكر أن المسلحين دفعوا السكان بالقوة إلى المشاركة في الاحتجاجات.

وفي وقت لاحق ، دمر الإرهابيون الجرافة التركية التي كانت تستخدم لهدم خيام المتظاهرين والمتارس الترابية على طريق M4. شن الجيش التركي غارة جوية على مواقع هيئة تحرير الشام جنوبي من طريق M4 مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل من المسلحين.

الآن ، توقفت الأعمال العدائية. أفادت الأنباء أن الضباط الأتراك عقدوا محادثات مع ممثلي هيئة تحرير الشام ، ونتيجة لذلك استدعت هيئة تحرير الشام قواتها التي أغلقت طريق M4.

اشتباكات جديدة تندلع بين المسلحين الموالين لتركيا في شمال سوريا

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا في مدينة الباب في ريف حلب الشملي. وتم تبادل لاطلاق النار بين مسلحين من لواء سلطان مراد وعناصر الشرطة السورية الحرة التابعة للجيش الوطني السوري الموالي لتركيا. وفقا للبيانات الأولية تكبد الجانبان خسائر بشرية. لا توجد حتى الان معلومات حول أسباب وعواقب الصراع.

إرهابيون يطلق النار على قرية في إدلب السورية

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا ، أوليغ جورافليوف ، ان مسلحي تنظيم جبهة النصرة قاموا بقصف بلدة معرة موخص في محافظة إدلب.

وبحسب ممثل المركز الروسي للمصالحة في سوريا ، فإن الجماعات التي تسيطر عليها تركيا في منطقة خفض التصعيد في إدلب اتبعت اتفاقايات وقف إطلاق النار التي تم التوقيع عليها في روسيا بين موسكو وأنقرة في 6 مارس 2020.

تركيا تجبر المسلحين على الذهاب إلى ليبيا

تجبر تركيا المسلحين السوريين على المشاركة في الأعمال العدائية في ليبيا. يُفيد أن القيمين الأتراك طالبوا من فصائل جيش الشرقي وأحرار الشرقي ، وهما في الفيلق الأول للجيش الوطني السوري ، تسليم 500 مرشح لارسال إلى ليبيا لمساعدة الحكومة الوفاق غير الشرعية. الان يجري نقل المتطرفين من تل أبيض الى ليبيا.

ويُسجن المسلحون الذين يرفضون الذهاب إلى ليبيا لسبب أو لآخر. يفيد أن تم اعتقال أحد القادة الميدانيين لمجموعة جبهة الشامية وتم تعليق تمويل المجموعة من قبل تركيا. في المستقبل القريب ، سيتم حل وتحويل المجموعة التي تسيطر عليها أنقرة.