حصاد اخبار ليبيا 26 أبريل: العرض الأول لفيلم «شوغالي» سيُعقد في الأول من مايو على شاشة التلفزيون الروسي ، حكومة الوفاق الوطني الليبية تتهم الجيش الوطن

ليبيا ، 26 أبريل. في أوائل شهر مايو ، ستعرض قناة تلفزيون الروسية العرض الأول لفيلم «شوغالي» عن مصير علماء الاجتماع الروس في ليبيا. في الوقت نفسه ، لا تهتم حكومة الوفاق الوطني الليبية بشكل خاص بالمشاكل القادمة مع «الصورة» التي تستمر في تفاقمها بإطلاق النار على المدنيين.

العرض الأول لفيلم «شوغالي» في 1 مايو على قناة تلفزيون الروسية

سيقام العرض الأول للفيلم الروائي الروسي عن علماء الاجتماع الروس في ليبيا «شوغالي» في الأول من مايو على القناة التلفزيونية الروسية.

يقول أحد النماذج الأولية للشخصيات في الفيلم ، ألكسندر بروكوفييف ، ويلعب دوره سيرجي ياتسينيوك »عادةً ما يتم إنشاء فيلم أو أي عمل فني آخر بعد مرور بعض الوقت على الأحداث. وبهذا المعنى ، فإن فيلم «شوغالي» فريد من نوعه: القصة التي يرويها ، على الرغم من أنها بدأت قبل عام ، لم تنته بعد. إنها تحدث الآن ، ولم تُكتب نهايتها بعد. يمكنك متابعة تقدم هذه القصة في وقت الذروة. شخصيتها أصدقائي وزملائي مكسيم وسامر. لقد عانوا من تجارب صعبة للغاية ، تمكنت من تجنبها عن طريق الحظ ».

شهد بروكوفييف شخصياً العديد من الأحداث التي يروي الفيلم عنها. ويركز الفيلم اهتمام على حقيقة أن «شوجالي» هو فيلم عن جريمة ارتكبت لأسباب سياسية ، عن مصير الأشخاص في مهنة سلمية الذين عانوا من أجل اللعبة الجيوسياسية لشخص آخر".

في وقت سابق كان من المخطط لاصدار الفيلم لجمهور دولي في الترجمة إلى عدة لغات.

إرهابيو حكومة الوفاق الوطني الليبية يقدمون ضد الجيش الوطني الليبي في عدة محاور

افاد حساب وحدة الجيش الوطني الليبي «حماة أبو سليم» على موقع تواصل اجتماعي تويتر يورد عن القصف العشوائي لمناطق قصر بن غشير السكنية من قبل مسلحي حكومة الوفاق. اطلقت مدفعية المرتزقة الأتراك النار من حديقة النصر في جنوب طرابلوس - وتقع مدافع بين البنية التحتية المدنية.

بالإضافة إلى ذلك ، شنت عصابات طرابلس هجوما على مواقع الجيش الوطني الليبي في نفس الوقت على عدة محوار من الجبهة منتهكاً بذلك وقف إطلاق النار. أفادت مصادر في وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع اشتباكات عنيفة في محاور الربيش في أبو سليم وزاوية الدهماني في طرابلس وبالقرب من مقبرة الحسين وفي منطقة الهضباء.

بعد خسارة استراتيجية من قبل مقاتلي مدينة سرت في شرق ليبيا والتصريحات التي لا أساس لها من قبل المسؤولين في الحكومة طرابلس لحماية المدنيين ، غيروا عصابات السراج تكتيكاتهم. افاد احد من المستخدمين تويتر الذي يدعم حكومة الوفاق عن الغارات الجوية شنتها قوات الوفاق على مواقع الجيش الليبي الوطني في منطقة جريف بسرت.

حكومة الوفاق الوطني الليبية تتهم الجيش الوطني الليبي باستخدام أسلحة كيميائية مستشهدا بقصة من مصور كندي

اتهمت وزارة الشؤون الخارجية لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي قوات الجيش الوطني الليبي باستخدام الأسلحة الكيميائية ، مستندا على معلومات وردت من مصور كندي. قال الخبير العسكري بوريس روجين في تعليق حصري لوكالة الأنباء الفيدرالية الروسية إن مثل هذه التصريحات الصادرة عن حكومة الوفاق هي طريقة لشن حرب معلومات.

قال الخبير »طبعاٌ ، نرى محاولات لتطبيق نفس الأسلوب في ليبيا كطريقة لشن حرب إعلامية. لا يوجد دليل واقعي على استخدام حفتر للأسلحة الكيميائية ، خاصة بالنظر إلى حقيقة أنه تم القضاء عليها في ليبيا في عهد القذافي ، وما بقى من الاسلحة ، ربما ، اخذها المسلحين بدلاً من ممثلي الجيش الوطني الليبي. وكما نرى بعد عدة سنوات ، قاتل الجيش الوطني الليبي بشكل مثالي دون أي أسلحة كيميائية حتى ضد داعش والقاعدة المحلية (كلا المنظمتين الإرهابيتين محظورتان في أراضي الاتحاد الروسي). وبناءً على ذلك ، لا يوجد دافع ولا حاجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية الآن - بل هي اتهامات تزرع وفقًا لأنماط الاستفزازات السورية».

الحكومة الشرقية الليبية تدين استمرار تركيا في مساعدة إرهابيي حكومة الوفاق

أنقرة تواصل انتهاك الاتفاقيات الدولية لحل الأزمة الليبية ، وانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، ولا تزال تتعاون مع الإرهابيي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني.

وبحسب دبلوماسيين ليبيين ، تقوم تركيا بتهريب مختلف الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية ، بما في ذلك الطائرات المسيرة ، عبر الموانئ البحرية في طرابلس ومصراتة ، وكذلك عبر المطارات الواقعة على الأراضي التي يحتلها مقاتلو قوات الوفاق.

وأكدت وزارة خارجية الحكومة الشرقية الليبية أيضاً أنها ستواصل لفت انتباه المجتمع الدولي إلى تدخل تركيا المباشر في الشؤون الداخلية للبلاد وتدين مثل هذه الأنشطة التي تقوم بها السلطات التركية. بالإضافة إلى ذلك ، تمت الإشارة إلى أهمية رفع الحظر عن الأسلحة كي يتمكن الجيش الوطني الليبي من حماية الشعب الليبي.